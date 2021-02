Poslovnež Sergej Racman očitkov specializiranega tožilstva na včerajšnjem predobravnavnem naroku ni priznal. Obtožba ga skupaj s soobtoženimi bremeni sodelovanja v hudodelski združbi pri kaznivem dejanju zlorabe prostitucije, ki naj bi se dogajala v klubu Marina v Ajševici pri Novi Gorici od 1. avgusta 2014 do 13. januarja 2019. Predobravnavni narok za Racmana je potekal ločeno od drugih soobdolženih, saj je bil na begu in se je v priporu koprskega zapora znašel po tem, ko so ga avgusta lani prijeli v Kanadi in nam ga izročili novembra lani. Racmanov kazenski postopek je koprsko okrožno sodiš...