Zletel s ceste, trčil v drevo in končal na urgenci (FOTO)

V četrtek okoli 18. ure je prišlo do hujše prometne nesreče v naselju Kukeč v občini Gornji Petrovci. Med vožnjo je osebno vozilo zdrsnilo s cestišča in trčilo v bližnje drevo. Pri tem so se tri osebe telesno poškodovale. Gasilci PGD Murska Sobota so s tehničnim posegom rešili poškodovanega voznika iz vozila in pomagali reševalcem NMP, ki so ga odpeljali na urgenco murskosoboške bolnišnice, ob tem sta še dve osebi utrpeli telesne poškodbe.

Na pomoč so odhiteli tudi gasilci. FOTO: PGD Murska Sobota

O nesreči so poročali tudi pomurski policisti, in sicer, da je malo pred 18. uro, izven naselja Kukeč prišlo do prometne nesreče, ker je voznik osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s cestišča in trčil v drevo. »Ugotovljeno je bilo, da je v cestnem prometu vozil neregistrirano vozilo in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. V vozilu so se tri osebe predvidoma lahko telesno poškodovale. Zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov je bil vozniku izdan plačilni nalog,« je sporočil Dejan Bagari, vodja OKC PU Murska Sobota.

