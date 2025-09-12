NESREČA

Zletel s ceste, trčil v drevo in končal na urgenci (FOTO)

Bil je brez vozniškega dovoljenja, vozilo pa ni bilo registrirano.
Fotografija: Na pomoč so odhiteli tudi gasilci. FOTO: PGD Murska Sobota
Odpri galerijo
Na pomoč so odhiteli tudi gasilci. FOTO: PGD Murska Sobota

O. B.
12.09.2025 ob 19:17
12.09.2025 ob 19:17
O. B.
12.09.2025 ob 19:17
12.09.2025 ob 19:17

V četrtek okoli 18. ure je prišlo do hujše prometne nesreče v naselju Kukeč v občini Gornji Petrovci. Med vožnjo je osebno vozilo zdrsnilo s cestišča in trčilo v bližnje drevo. Pri tem so se tri osebe telesno poškodovale. Gasilci PGD Murska Sobota so s tehničnim posegom rešili poškodovanega voznika iz vozila in pomagali reševalcem NMP, ki so ga odpeljali na urgenco murskosoboške bolnišnice, ob tem sta še dve osebi utrpeli telesne poškodbe.

Na pomoč so odhiteli tudi gasilci. FOTO: PGD Murska Sobota
Na pomoč so odhiteli tudi gasilci. FOTO: PGD Murska Sobota

Na pomoč so odhiteli tudi gasilci. FOTO: PGD Murska Sobota
Na pomoč so odhiteli tudi gasilci. FOTO: PGD Murska Sobota

O nesreči so poročali tudi pomurski policisti, in sicer, da je malo pred 18. uro, izven naselja Kukeč prišlo do prometne nesreče, ker je voznik osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s cestišča in trčil v drevo. »Ugotovljeno je bilo, da je v cestnem prometu vozil neregistrirano vozilo in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. V vozilu so se tri osebe predvidoma lahko telesno poškodovale. Zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov je bil vozniku izdan plačilni nalog,« je sporočil Dejan Bagari, vodja OKC PU Murska Sobota.

Na pomoč so odhiteli tudi gasilci. FOTO: PGD Murska Sobota
Na pomoč so odhiteli tudi gasilci. FOTO: PGD Murska Sobota

Na pomoč so odhiteli tudi gasilci. FOTO: PGD Murska Sobota
Na pomoč so odhiteli tudi gasilci. FOTO: PGD Murska Sobota

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

prometna nesreča Murska Sobota

Priporočamo

Sosed prišel do njegovega okna, počepnil, a to še ni bilo vse
Zbrani na protestu so se spraševali, »zakaj uničevati nekaj, kar deluje« (FOTO)
Peklensko leto za dva horoskopska znaka, do konca leta bosta prelila morje solz
Poročila se je še Golobova poslanka, nevesta je nosila prekrasno obleko (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Sosed prišel do njegovega okna, počepnil, a to še ni bilo vse
Zbrani na protestu so se spraševali, »zakaj uničevati nekaj, kar deluje« (FOTO)
Peklensko leto za dva horoskopska znaka, do konca leta bosta prelila morje solz
Poročila se je še Golobova poslanka, nevesta je nosila prekrasno obleko (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.