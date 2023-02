Zletel s ceste in se prevrnil na streho, posledice so strašne (FOTO)

V noči na četrtek se je v naselju Ledinek zgodila prometna nesreča. Kot poročajo gasilci PGD Gornja Radgona je osebno vozilo ob 23.34 zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na streho. Posredovali so gasilci PGD Gornja Radgona in JZ GB Maribor, ki so zavarovali kraj dogodka. Dvema osebama so nudli prvo pomoč do prihoda reševalcev in pomagali pri prenosu poškodovanih do reševalnega vozila.

Vozilo je zapeljalo s ceste in pristalo na strehi. FOTO: Pgd Gornja Radgona

