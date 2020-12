V četrtek okoli 20. ure je v naselju Topol pri Medvodah na gozdni cesti voznik z osebnim vozilom zapeljal z vozišča in z avtom, prevrnjenim na bok, obstal ukleščen med drevesi okoli štiri metre pod voziščem, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci GB Ljubljana so zavarovali in stabilizirali vozilo, s tehničnim posegom iz vozila rešili voznika, ga imobilizirali in s pomočjo vrvne tehnike in avtodvigala prenesli do ceste, kjer so ga predali v oskrbo reševalcem NMP Ljubljana.