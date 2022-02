Zletel čez škarpo in na streho (FOTO)

Ob 14.41 je v Lučah, občina Grosuplje, voznik z osebnim vozilom zapeljal čez škarpo in se prevrnil na streho.

Gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili poškodovanega voznika, nudili pomoč reševalcem pri prenosu in oskrbi ter z dvigalom dvignili vozilo in odklopili akumulator.