Zlatko po napadu na snemalca: Spravili me boste v bankrot (VIDEO)

Kljub prepovedi zbiranja ljudi se je tudi ta petek na Trgu republike odvijal protest proti vladi in njenim ukrepom. Kot smo že poročali, je tam prišlo do incidenta , z raperjemv glavni vlogi. Kot je razvidno s posnetka, ki kroži po družbenih omrežjih, je Čordić snemalcu Nove24TV poskušal vzeti kamero, posredovati pa je morala tudi policija.Snemalec je snemal Zlatka med pogovorom z drugimi protestniki, on pa ga je vprašal, za koga dela. Snemalec naj bi mu nato odgovoril, da le opravlja svoje delo, Čordić pa mu je nato iz rok poskušal izvleči kamero. Ko so se v incident vmešali policisti, ki so zahtevali, da raper spusti kamero, jim je ta dejal, da želi, da se posnetek izbriše.Po incidentu je pred novinarje stopil tudi raper, ki je dejal, »da za razliko od marsikoga v Sloveniji nikdar ni gledal samo nase«. Postopek je po njegovem mnenju potekal »popolnoma nekorektno«. Policistom pa je dejal, da ga bodo s tem, ko mu bodo poslali kazen, uradno spravili v bankrot.Kako je incident potekal skozi kamero napadenega snemalca, je na twitterju objavil