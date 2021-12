Zlate palice odnesel, pajkice pozabil

Bogata ljubljanska zakonca Janko in Metka Arah sta po več kot šestih letih končno dobila vsaj moralno zadoščenje, če že svojih zlatih palic, nakita in še nekaterih drugih vrednejših predmetov najverjetneje nikoli več ne bosta videla. Kot je sklenil ljubljanski okrožni sodnik Bernard Tajnšek, ni nobenega dvoma, da je bil prav Frank Palmer tisti, ki je v popoldanskih urah 8. novembra 2015 s še enim neznanim storilcem vlomil skozi okno dnevne sobe njune hiše v Ljubljani in preiskal njeno notranjost. In sicer tako podrobno, da sta v garderobni omari našla sef, ki je bil skrit za leseno oblogo. Ta ...