Zlata generacija izgubila Gorana: »Odšel si prehitro, da bi sploh lahko verjel« (FOTO)

Minuli konec tedna so prijatelji in znanci 42-letnega Celjana Gorana Sankovića doživeli dva šoka, eden je bil hujši od drugega. Najprej je v soboto policija pozvala javnost za pomoč pri iskanju Sankovića, ki je že dan prej izginil v beli škodi karavan, v popoldanskih urah pa je iskalno akcijo preklicala. V nedeljo so na strani Nogometnega kluba Celje presunili: »Včeraj nas je pretresla novica, da nas je za vedno zapustil naš nekdanji nogometaš Goran Sanković. Počivaj v miru,« so zapisali ob sožalju družini in svojcem – Goran je bil mož in oče. Samo v superlativih Dobri dve...