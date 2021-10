Zjutraj številne prometne nesreče, dve tudi na štajerski avtocesti (FOTO)

Ob 7.45 sta se na štajerski avtocesti med priključkoma Blagovica in Krtina (občina Lukovica) zgodili dve prometni nesreči. V prvi sta bili udeleženi dve osebni vozili, v drugi pa osebno in kombinirano vozilo. Ena oseba se je poškodovala.



Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraja obeh nesreč, odklopili akumulatorje na poškodovanih vozilih, posuli razlite motorne tekočine z vpojnimi sredstvi ter nudili pomoč reševalcem NMP in policistom. Reševalci NMP Domžale so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana. Posredovali so tudi delavci Darsa.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: