Zjutraj sredi Ljubljane grožnje podkrepil s pištolo v roki

Danes zgodaj zjutraj smo bili obveščeni o ropu, ki je bil izveden na območju centra Ljubljane, kjer je po prvih podatkih osumljenec na ulici zagrozil oškodovankama in od njiju zahteval denar, grožnje pa je podkrepil s pištolo v roki.

»Ena izmed oškodovank mu je izročila manjšo vsoto denarja, nato pa je s kraja dejanja peš pobegnil. Tja je bilo napotenih več patrulj, policisti pa so osumljenca na podlagi podanega opisa prijeli in mu odvzeli prostost. Pri njem je bila najdena pištola in odtujeni predmeti. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja ropa, pri čemer preverjajo tudi, ali gre za pravo orožje,« sporočajo s PU Ljubljana.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Osumljeni 41-letni slovenski državljan je bil v preteklosti že obravnavan za tovrstna kazniva dejanja z elementi nasilja.