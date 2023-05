Zjutraj pod vplivom droge, sledila drama zaradi kolesa

Kranjski policisti so v soboto nekaj čez 8. uro obravnavali 33-letno žensko, ki je v centru Kranja, izvršila tatvino kolesa. Lastnica kolesa je čez čas opazila neznano žensko z njenim kolesom in želela, da ji kolo vrne.

»Ženska se je temu uprla in s silo želela kolo zadržati. Med prerivanjem je lastnica kolesa padla po tleh in se lahko telesno poškodovala. Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, 33-letni ženski so odredili pridržanje in bo s kazensko ovadbo naslednji dan privedena k preiskovalnemu sodniku pristojnega sodišča. Policisti so kolo vrnili lastnici. 33-letna ženska je storila tudi več prometnih prekrškov. Prav tako je kolo vozila pod vplivom prepovedane droge.«

Za prekrške policisti vodijo prekrškovni postopek, še sporočajo s PU Kranj.