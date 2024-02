Zjutraj ogenj zajel novo stanovanjsko hišo, škoda je ogromna

O požaru stanovanjske hiše v Meniški vasi so bili na PU Novo mesto obveščeni 24. februarja ob 5.30. Ogenj je najprej zajel ostrešje večje nove nenaseljene stanovanjske hiše in se razširil na celotni objekt. Nastala je velika premoženjska škoda.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto in strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija so opravili ogled požarišča in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vzroka za nastanek požara. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.