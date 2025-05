Zjutraj na Ptuju ukradli avto, policiste skoraj kap, ko so videli, kdo za volanom

Zgodaj zjutraj so bili mariborski policisti obveščeni, da je bil na Ptuju ukraden osebni avtomobil, vozilo pa so nato policisti izsledili v okolici Hajdine. Voznika so policisti skušali večkrat ustaviti, vendar se na znake policistov ni odzval, ustavil pa je v okolici Podlehnika.

Vozil mladoletnik

Ugotovljeno je bilo, da je vozil mladoletnik, zoper katerega bodo podali obdolžilni predlog zaradi različnih kršitev cestnoprometniih predpisov. Iz PU Maribor so še dodali, da policisti še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine.