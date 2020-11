V sredo zjutraj je bila policija obveščena o vlomu v okrepčevalnico na Kersnikovi ulici v Celju.



Storilca sta ukradla električni skiro, menjalni denar in nekaj alkoholnih pijač. Škodo sta povzročila še z razbitjem stekla na vhodnih vratih in hladilniku.



V popoldanskih urah so storilcema, 36-letnemu Celjanu in 39-letnemu Laščanu, odvzeli prostost.



Za storjeno ju bodo kazensko ovadili, poroča celjska policijska uprava.