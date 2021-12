Zjutraj izbruhnil požar, moškega odpeljal rešilec

V torek malo pred 7. uro je zagorela drvarnica ob stanovanjski hiši v Šmavru na območju PP Trebnje. Ob gašenju požara, ki je zajel še dva osebna avtomobila in traktor, razširil pa se je tudi na pročelje in ostrešje hiše, se je poškodoval 54-letnik. Gasilci so požar pogasili, reševalci pa so poškodovanca oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Policisti in kriminalisti vzrok za nastanek požara še preiskujejo, po prvih ocenah pa je nastalo za okoli 40.000 evrov premoženjske škode.