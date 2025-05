Živograda še vedno ni, policija povedala, kje bi se lahko gibal

Policisti PU Maribor in druge ustrezne službe še vedno izvajajo aktivnosti v zvezi s pogrešanjem 66-letnega Živorada Gajića iz Pristave v haloški občini Cirkulane. Policisti Policijske postaje Gorišnica so namreč že konec prejšnjega tedna bili obveščeni, da je »neznano kam odšel Živorad Gajić, star 66 let, iz Pristave.

Pogrešani je bili nazadnje viden v petek, 9.5.2025 ob 9.15 uri na območju Pristave. Živorad Gajić visok približno 185 cm, srednje postave, ima sivo rjave kratke lase, brke. Oblečen je bil v črno bundo, črne hlače in črno pokrivalo (šilt kapo). Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosimo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200,« je sporočil Milenko Petrovič, vodja izmene OKC PU Maribor.

Kljub vsem aktivnostim čez vikend pogrešanega niso odkrili. »Po nekaterih podatkih bi se lahko gibal tudi na območju Ptuja. Še vedno javnost naprošamo za koristne podatke, ki bi nam lahko pomagali pri njegovem iskanju,« je dodala Anita Kovačič, tiskovna predstavnica PU Maribor.