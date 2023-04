Življenje ženske še vedno visi na nitki, policija sporočila nove informacije

Kot smo poročali je na regionalni cesti od Trojan proti Orehovici v naselju Hrastnik pri Trojanah včeraj dopoldne neznani voznik pri prehitevanju trčil v kolesarko, ki se je pri tem huje poškodovala, njeno življenje pa je ogroženo. Voznik je brez nudenja pomoči poškodovanki odpeljal naprej v smeri Zagorja ob Savi .

Danes so s PU Ljubljana sporočili, da so v postopku policisti zasegli vozilo, ki je predmet nadaljnje preiskave. »Do prometne nesreče je po do sedaj zbranih obvestilih prišlo ker je voznica nepravilno prehitevala kolesarko in je pri tem z vozilom trčila v njo. Po do sedaj znanih podatkih je življenje kolesarke še ogroženo. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.«