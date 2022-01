Življenje kolesarja ogroženo

V ponedeljek nekaj po 20. uri se je na Šmartinski cesti pri križišču s severno obvoznico v Ljubljani zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik avtobusa in kolesar.

»Ugotovljeno je bilo, da je voznik avtobusa pripeljal iz smeri Šmartnega proti centru mesta, kjer je dohitel temno oblečenega kolesarja, ki je vozil ob desni strani ceste, in trčil v njega. Kolesarja je odbilo v desno zunaj vozišča, kjer je hudo poškodovan obležal. Odpeljan je bil v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa je ogroženo,« sporoča Aleksandra Golec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana.

»Policisti še nadaljujejo ugotavljanje vseh okoliščin prometne nesreče in bodo o sumu storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti obveščali pristojno državno tožilstvo,« je dodala. To pa v glavnem mestu ta dan ni bila edina tovrstna prometna nesreča, saj so popoldne policisti v Mostah obravnavali kolesarja, ki je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola (0,72 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka) padel in se lažje poškodoval. Izdali mu bodo plačilni nalog.

Bodite pozorni in poskrbite za vidnost v prometu.

V nedeljo zvečer se je v prometni nesreči v Žabji vasi lažje poškodoval 21-letnik na skiroju. Po prvih ugotovitvah policistov PU Novo mesto je na prehodu za pešce prečkal vozišče, ko se je vanj zaletela 82-letna voznica osebnega avtomobila. Mladeniča so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

O nesrečah ranljivih udeležencev v prometu so poročali tudi s kranjske policijske uprave. Tega dne so kranjski policisti namreč obravnavali trčenje med voznikom osebnega avtomobila in pešcem.

»Nesreča se je zgodila na prehodu, voznik pa ga je oplazil z vzvratnim ogledalom. Pešec po podatkih policije ni poškodovan,« sporoča Bojan Kos, tiskovni predstavnik PU Kranj. Dodaja, da so letos gorenjski policisti obravnavali še tri druge nesreče z udeležbo ranljivejših udeležencev, in sicer je 2. januarja voznik v Kranju trčil v pešca, ki je stopil na vozišče., 6. januarja je kolesar zapeljal na prehod za pešce in trčil z osebnim avtomobilom (za nesrečo je odgovoren kolesar), 7. januarja pa je voznik na Jesenicah na prehodu spregledal pešca in vanj trčil. »Tako voznike kot tudi pešce in kolesarje pozivamo k večji previdnosti in skrbi za varnost,« opozarja Kos.