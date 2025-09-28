Žiga mučil mačko bivše partnerice, ko je bila le še kost in koža, jo je vrnil

GROZLJIVKA

Žiga Zalar je Murko zaprl v hišo in jo poredko hranil.

Celih šest mesecev je morala mačka Murka trpeti samo zato, ker sta njena lastnika burno končala intimno zvezo. Kriv je 41-letni Žiga Zalar, ki so mu v kazensko evidenco pred dnevi zapisali obsodilno sodbo za kaznivo dejanje mučenja živali. Sam sicer trdi, da je zelo velik ljubitelj živali in da mu na kraj pameti ne bi prišlo, da bi delal škodo mačkoma. Tako svojemu Blekiju, ki ga je kot majhnega našel na cesti, kot Murki, ki je bila last njegove zdaj že nekdanje partnerice Tetjane. »Še manj, da bi delal škodo iz nagajanja,« je zatrdil Zalar in poudaril, da je z omenjeno žensko živel štiri ...