Zgrmel 25 metrov v dolino in trčil v drevo

Ob 2.06 je v Črnih njivah, občina Ilirska Bistrica, voznik z osebnim vozilom zapeljal z vozišča in 25 metrov v dolino ter trčil v drevo.



Gasilci PGD Ilirska Bistrica so odklopili akumulator, zavarovali kraj nesreče, ukleščenega voznika s tehničnim posegom rešili iz vozila in z vrvno tehniko prenesli do reševalnega vozila ter nudili pomoč reševalcem.



Poškodovanega voznika so ti na kraju oskrbeli in nato prepeljali v UKC Ljubljana.



Osebno vozilo so gasilci z v vitlom potegnili nazaj na vozišče, poroča uprava za zaščito in reševanje.

