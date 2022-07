Zgoreli sta gospodarski poslopji, osebna avtomobila ...

Danes, ob 13.08 uri, ko so bili mnogi pri nedeljskem kosilu je v naselju Žabjak, v občini Ptuj, prišlo do večjega požara. Zagorelo je namreč gospodarsko poslopje velikosti 15 x 7 metrov. Požar se je nato razširil še na sosednje gospodarsko poslopje velikosti 8 x 4 metrov. V enem od poslopij sta bili tudi osebni vozili. Požar, ki je uničil obe poslopji in vozili, so pogasili gasilci PGD Ptuj, PGD Grajena, PGD Podvinci, PGD Spuhlja, PGD Kicar in PGD Hajdina.

Policisti o tem, kaj je bil vzrok požara in kolikšna je materialna škoda (še) niso poročali, saj bodo morali opraviti temeljit ogled. V vsakem primeru bo materialna škoda visoka.

FOTO: 112 Ptuj

