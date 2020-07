Zgoreli elektrarna, stanovanje in pes

Klical ga je bratranec

Elektriko oddajali v omrežje

Sistem je bil nameščen na strehi in je mesečno ponudil 49,75 kilovata v električno omrežje, s tem pa tudi mesečni prihodek okoli tisoč evrov.

Sredi vroče nedelje, ko se je v Tržiču mladež hladila na Gorenjski plaži, so počitniško razposajenost presekale sirene. Sprva ena, nato so sledile druge, ki so se usmerile proti Potarjam, naselju z manj kot sto dušami. Tržičani so navzgor v hribu, Potarje namreč ležijo na višini 820 višinskih metrov, videli grozljivo sukljanje dima, ki je iz minute v minuto postajal gostejši.Do Potarij so gasilska vozila morala premagati precej strme klance najprej do Loma pod Storžičem in nato nad omenjenim krajem levo še enkrat v breg do mesta, kjer je zagorelo gospodarsko poslopje. »Ravno smo se vračali z gondolo iz Višarij blizu Trbiža na italijanski strani, ko mi je zazvonil mobilnik,« se spominja, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji na naslovu Potarje 12: »Klical me je bratranec, ki je bil blizu našega doma, in je opazil dim. Dejal sem mu, naj nemudoma pokliče na 112 in aktivira gasilce.« Kot da bi Godnov slutil najbolj črn scenarij. Pri njih je v preteklosti že dvakrat zagorelo, enkrat so ogenj ukrotili domači, enkrat pa so morali posredovati gasilci. Tokrat so se plameni pod streho gospodarskega poslopja, kjer je bil nameščen fotonapetostni oziroma fotovoltaični PV sistem, razbohotili kot še nikoli poprej. Ko so se prerinili mimo mreže celic iz materiala, ki pretvarja sončno sevanje v električni tok, so začeli uničevati celotno zgradbo. Medtem ko so se prve skupine prostovoljnih gasilcev iz celotne tržiške gasilske zveze že lotevale gašenja, iz Kranja pa je na kraj požara hitela še enota poklicnih gasilcev gasilsko-reševalne službe, je ogenj nameraval preskočiti še na stanovanjsko hišo poleg gospodarskega poslopja. Kot so nam dan pozneje povedali strokovnjaki, so prostovoljni gasilci izredno dobro ocenili situacijo in nadvse strokovno začeli že v temelju gasiti požar. Z delovanjem, ki je bilo usklajeno, so preprečevali prehod požara na stanovanjski del, čeprav se je že zagrizel v ostrešje.»Gospodarsko poslopje je popolnoma uničeno,« je povedal Godnov in dodal, da je bila nekoč v njem lesna žaga, ki je nudila zaposlitev nekaj mojstrom obdelave lesa, a zadnje čase ni obratovala: »Sin se je odločil za drugo poslovno pot, čeprav tudi v povezavi z lesom, tako da žaga ni več delovala kot včasih. Na žalost je bilo v tem poslopju urejeno družinsko stanovanje, ki pa je z opremo vred pogorelo in od njega ni ostalo popolnoma nič.« Uničen je tudi fotovoltaični PV sistem, ki je zagotavljal zaradi ugodne lokacije ugoden nabor električne energije. »Sistem je bil nameščen na strehi in je mesečno ponudil 49,75 kilovata v električno omrežje, s tem pa tudi mesečni prihodek okoli tisoč evrov.« Objekt s fotovoltaičnim PV sistemom je bil vključen v NEP – Nacionalna energetska pot Slovenija, ki ima za cilj vzpostaviti javno dostopno infrastrukturo raznolikih primerov dobre prakse bivanjske kulture učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v objektih v Sloveniji.Medtem ko so požarišče, iz njega se je še vedno kadilo, začeli raziskovati kriminalistični preiskovalci s strokovnjaki Nacionalnega forenzicnega laboratorija – ugotovili so, da je zagorelo zaradi tehnične okvare na električni napeljavi na enem od gospodarskih poslopij, in zavarovali določen material, ki bo predmet nadaljnjih preverjanj –, so se gasilci dogovarjali, kako naprej organizirati pomoč po končanem gašenju.iz PGD Križe je medtem povedal, da je v nedeljski intervenciji sodelovalo 95 gasilcev: »Trije so se poškodovali, dva sta se porezala, eden pa je zadobil opekline, vendar so vsi trije že v domači oskrbi. Čez noč so na kraju ostali prostovoljci iz PGD Lom pod Storžičem in naša traktorska cisterna.« Poleg velike materialne škode, ki je nastala zaradi požara, sta v objektu poginila tudi ovčka in pes.