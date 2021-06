Zgoreli avto in zabojniki, požar podtaknjen?

V zgodnjih jutranjih urah so v neposredni bližini ekološkega otoka v Vrtojbi, v ulici Pod Lazami, občina Šempeter - Vrtojba, zagoreli plastični zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov. Zagorel je tudi osebni avtomobil, ki je bil parkiran v neposredni bližini.Po prvih zbranih podatkih novogoriške policijske uprave je zagorelo v zabojniku za odpadlo vejevje, ogenj pa se je nato razširil še na drugih pet zabojnikov za odpadke in osebni avtomobil znamke Renault. Vozilo je bilo v požaru v celoti uničeno. Prav tako je v požaru nastala materialna škoda še na drugem vozilu – kombiju, ki je bil parkiran poleg osebnega vozila. V požaru se je stopila prednja desna luč.Ogenj so dokončno pogasili gasilci PGD Šempeter pri Gorici. Policisti primer preiskujejo zardi suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.