Zgorela še ena balirka, materialna škoda več deset tisoč evrov (FOTO)

Res je sicer, da težko primerjamo z dogajanjem na Krasu, kjer danes pomaga gasiti tudi več sto gasilcev iz Pomurja, a tudi na skrajnjem severovzhodu države, v Pomurju, ob tej vročini pogosto zagori v naravnem okolju. In po tem, ko je pred dnevi, v sredo, ob 16.36 uri na njivi izven naselja Janhova, v občini Apače, pri baliranju slame zagorela balirka, ki je kljub hitremu posredovanju gasilcev PGD Apače, PGD Gornja Radgona in PGD Žepovci, zgorela v celoti, kar je po nestrokovni oceni povzročilo za najmanj 20.000 evrov materialne škode, pred tem pa balirka zgorela še v Trnovski vasi, kjer je menda nastalo za vsaj 50.000 evrov škode, se je danes, tri dni po janhovskem primeru nekaj podobnega, s še višjo materialno škodo, pripetilo na drugi strani Gornje Radgone, v okolici Negove.

Kot je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje, je danes ob 13.40 uri v kraju Gornji Ivanjci, v občini Gornja Radgona, med delom zagorel stroj za baliranje. Požar, ki je v celoti uničil stroj za baliranje se je razširil in uničil tudi 100 kvadratnih metrov travnika. Požar so pogasili gasilci PGD Gornja Radgona in PGD Negova. Seveda so svoje naredili tudi prisotni sosedje, ki so preprečili, da se požar ni dodatno razširil in mogoče ogrozil kakšno sosednjo kmetijo. Po prepričanju poznavalcev kmetijske mehanizacije naj bi v požaru nastalo za najmanj 40.000 evrov materialne škode. Ta bi bila še bistveno višja, če lastnik balirke Gregor Srt, samostojni podjetnik za servisiranje kmetijske mehanizacije, ki je v okviru sosedske pomoči in tako imenovanega „strojnega krožka“ delal pri Pivarjevih, ne bi pravočasno odstranil traktor, ki je vreden skoraj 100.000 evrov.