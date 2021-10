Zgorela piščančja farma (FOTO)

Ob 23. uri je v Starošincah v občini Kidričevo zagorelo v enem od objektov piščančje farme. Objekt velikosti okoli 1600 (80 x 20) kvadratnih metrov je bil v času požara prazen.

Požar so pogasili gasilci PGD Starošince, PGD Talum Kidričevo, PGD Jablane, PGD Apače, PGD Lovrenc na Dravskem polju, PGD Mihovce-Dragonja vas, PGD Pleterje in PGD Šikole. O vzroku za požar in višini materialne škode še ni podatkov.