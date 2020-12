Zgorel tovornjak, škoda pa ogromna

V torek dopoldne so policiste obvestili o gorenju tovornega vozila v delavnici na območju Podnanosa. To je zagorelo zaradi tehnične napake na električni napeljavi tovornega vozila, ogenj pa se je nato skozi zračnike razširil tudi v kabino vozila. Kljub temu da so navzoči ogenj takoj pogasili, je po prvi oceni nastalo za okoli 10.000 evrov materialne škode.

Med vožnjo zagorelo osebno vozilo

Prav tako policisti poročajo, da je v krožišču v Novi Gorici med vožnjo zagorelo osebno vozilo v predelu motorja. Na kraj požara so bili napoteni gasilci in požar pogasili.