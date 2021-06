Zgorel kozolec s stroji

Sum kaznivega dejanja

Vzroka požara do zdaj še ni bilo mogoče ugotoviti.

V torek ob 17.19 je po poročanju republiškega centra za obveščanje na Vrhu nad Želimljami, v občini Škofljica, zagorel kozolec toplar. Na kraj dogodka so takoj odhiteli gasilci PGD Vrh nad Želimljami, Želimlje, Pijava Gorica, Škofljica, Lavrica in Orle ter požar ukrotili. Objekt je popolnoma uničen. V njem so zgoreli traktor in traktorski priključki ter seno. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Vrh nad Želimljami.»Ugotovljeno je bilo, da je iz do zdaj še neznanega vzroka zagorel večji kozolec, pod katerim so bili postavljeni delovni stroji. Objekt in stroji so pogoreli v celoti, zato je nastalo za več deset tisoč evrov škode,« je povedala, tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana. Kot je dodala, v dogodku ni bil nihče poškodovan.»Vzroka požara še ni bilo mogoče ugotoviti, zato policisti nadaljujejo zbiranje obvestil v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in bodo o vseh ugotovljenih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo,« je sklenila.