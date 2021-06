Zgodilo se je v trenutku: pokopal ga je snežni most (FOTO)

V torek ob 8.55 je iz Okrešlja na Malo Rinko v Igličevi smeri v občini Solčava na planinca padel snežni most in ga zasul.Gorska reševalna zveza je sporočila, da sta se plezalca namenila plezati Igličevo smer iz Okrešlja na Malo Rinko. Prišla sta do snežišča, ker nista imela ustrezne zimske opreme (cepin, dereze), pa sta se odločila, da poti ne nadaljujeta in se vrneta v dolino. Takrat pa se je v trenutku na plezalca porušil snežni most in ga zasul. Soplezalka mu je uspela narediti odprtino za dotok zraka in poklicala na pomoč.Stekla je reševalna akcija gorskih reševalcev GRS Celje in posadke s helikopterjem Slovenske vojske, ki je s prevozom moštva in opreme poskrbela, da je samo reševanje steklo izredno hitro. Gorski reševalci so plezalca odkopali izpod gmote snega in ga oskrbeli, ter ga s helikopterjem prepeljali v Logarsko dolino.Gorska reševalna zveza ob tem opozarja, da tudi kadar v planinah naredimo prav (kot omenjena planinca, ki sta se zaradi pomanjkljive opreme obrnila), nesreča nikoli ne počiva. Opozarjajo, da je v visokogorju še vedno veliko snega, da je nujna uporaba zimske opreme. Poudarjajo, da v gore ne hodite sami, če pridete v težave, vam prijatelj lahko reši življenje, kot se je zgodilo včeraj.