Zgodilo se je pri nas! Sredi belega dne so ji z dvorišča ukradli psa

Če ste obiskovalci družbenih omrežij, ste pred dnevi lahko opazili obvestilo lastnice psa, da so na njihovem domačem dvorišču neznanci sredi dneva ukradli psa, pasme pomeranec. Lastnica devetletnega psa, z imenom Pepe, je bila zanj še toliko bolj prestrašena, saj je pes bolan in nujno potrebuje zdravila.

S Policijske uprave Ljubljana so nekaj dni pozneje sporočili lepo vest. »Konec dober, vse dobro. Domžalski in grosupeljski policisti so združili moči z občani in našli Pepeta, ki je bil v torek ukraden na domačem dvorišču. Z največjim veseljem smo ga vrnili v naročje lastnice,« so zapisali in objavili fotografijo.

Lastnica je dejala, da so njenega Pepeta odpeljali z belim kombijem minuli torek zgodaj popoldan. »Poleg kosovnih odpadkov, ki se trenutno zbirajo po ulici, so ukradli tudi njega. Pepe nujno potrebuje zdravila zaradi težav z dihanjem, težko hodi in tudi njegova koža in dlaka nista v dobrem stanju,« je pred tednom dni zapisala lastnica in dodala, da so lani na podoben način v Ljubljani ukradli drugega pomeranca, ki je bil tudi s policijskim posredovanjem uspešno vrnjen lastnikom.