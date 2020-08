Ob 11.53 se je v bližini Dolnjega Ajdovca, občina Žužemberk, pri delu v gozdu huje poškodoval delavec.



Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ob prihodu na kraj ugotovili, da je občan podlegel poškodbam.



Obveščene so bile pristojne službe, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.