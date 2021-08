Zgodila se je nesreča pri menjavi plinske jeklenke

Ob 8.14 je na Savinjski cesti v Nazarjah ob menjavi plinske jeklenke v lokalu prišlo do vžiga plina, pri čemer sta dve osebi utrpeli opekline.



Posredovali so gasilci PGD Nazarje, ki so zavarovali kraj dogodka, pregledali in prezračili prostore ter nudili pomoč reševalcem iz Mozirja pri oskrbi poškodovancev, so zapisali na spletni strani za zaščito in reševanje.

