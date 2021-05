Zgodila se je nesreča na vojaški vaji v Sloveniji

Posadka ni poškodovana, obveščena policija

Urjenje postopkov usmerjevalcev zračne podpore podpirajo helikopterji, letala in brezpilotna letala:



Bell 206, Slovenija

Bell 412, Slovenija in Črna gora

Bell OH-58 Kiowa, Avstrija

Cougar AS AL 532, Slovenija

Eurocopter Tiger, Španija

IAR 330 Puma, Romunija

Black Hawk UH-60B, Slovaška

Black Hawk HH-60, Združene države Amerike



AMX, Italija

Albatros L 39, Nizozemska

BN 2, Danska

Pilatus PC-9, Hrvaška in Slovenija

Pilatus PC-7, Avstrija

F-16, Združene države Amerike





Puma, Češka

Fly Eye, Poljska



Letalniki v podporo usposabljanju kontrolorjev združenega ognja vzletajo z letališča Cerklje ob Krki in Brnik, zavezniška letala Pilatus PC-9-Hrvaška, AMX Italija in F-16 pa vajo podpirajo z matičnih letališč.

Na območju Slovenije v več fazah poteka vaja Defender Europe, ki bo trajala vse do 15. junija. Prikaz so si danes ogledali tudi predstavniki vlade, na čelu zin. Mudili so se na Počku.Na drugem koncu naše države pa se je pripetila nesreča. Na Ministrstvu za obrambo so nam povedali, da se je okrog 11. ure, po dosedanjih podatkih med urjenjem na vaji Jadranski udar helikopter na vaji udeležene zavezniške države Eurocopter Tiger poškodoval daljnovod Senovo – Brestanica. »Nepoškodovana posadka je s helikopterjem po dogodku zasilno pristala. Služba za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov MORS je odredila zavarovanje kraja dogodka, ki ga bo preiskala. O dogodku je obveščena Policija. Pristojna elektro služba že ureja poškodovani daljnovod.«Helikopter je pristal na travniku med Guntami in križiščem za Brestanico.Nesreča se je zgodila v sklopu vaje Jadranski udar 2021 (angl. Adriatic Strike), na kateri slovenska vojska v sodelovanju z zavezniškimi ter s partnerskimi državami in ob podpori vojaškega letalstva med 17. in 22. majem izvaja usposabljanje kontrolorjev združenega ognja.