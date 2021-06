Zgodila se je nesreča, avtocesta zaprta

Na gorenjski avtocesti pri Hrušici v smeri Karavank se je sredi dneva zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Zaradi odpravljanja posledic nesreče so avtocesto zaprli, obvoz za osebna vozila je prek priključka Lipce in Jesenice, so zapisali pri PU Kranj. O hujših posledicah nesreče ne poročajo.



Zaradi aktivnosti na kraju nesreče bo avtocesta na odseku Lipce–Karavanke zaprta vsaj eno uro. Ob tem pozivajo k varni uporabi vzporednih cest in pozornosti na pešce ter kolesarje.

