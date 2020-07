Zgodila se je huda nesreča, za življenje moškega se borijo

V sredo okoli 13.30 so policiste obvestili o nesreči pri delu na območju Bežigrada.Po do zdaj zbranih obvestilih in ugotovitvah je delavec montiral klimatsko napravo in padel z višine okoli osem metrov. Pri delu ni uporabljal zaščitne opreme.Moški se je hudo poškodoval in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UBKC Ljubljana. Njegovo življenje je ogroženo.O dogodku je bil obveščen tudi delovni inšpektor, ki se je ogleda udeležil z državno tožilko in s preiskovalno sodnico.Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo, poroča PU Ljubljana.