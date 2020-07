Zgodila se je huda nesreča, pogrešanega danes našli mrtvega

Danes nekaj po polnoči so svojci policiste obvestili, da je neznano kam izginil 36-letnik iz Ljubljane. Ta je včeraj popoldne s kolesom odšel od doma, a se ni vrnil. Policisti so takoj pričeli z aktivnostmi za iskanje pogrešanega. Po prejetju obvestila občana je bila oseba danes zjutraj najdena mrtva v gozdu na območju Rašice.Do sedaj zbrani podatki kažejo, da smrt osebe ni posledica kaznivega dejanja in da je šlo za nesrečo.Policisti o dogodku nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo, so nam sporočili iz PU Ljubljana.Po družabnih omrežjih je zaokrožila zgodba, da je pogrešaniz Črnuč. »Od doma na Črnučah se je s kolesom odpravil na Rašico, domov pa se ni vrnil,« so pisali. Danes malo pred 9. uro zjutraj so sporočili, da je bil kolesar najden in da so bili na kraju tako reševalci kot policija.