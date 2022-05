Zgodila se je huda nesreča, eno življenje ugasnilo

V torek nekaj pred 18. uro so v Šentrupertu, na območju Policijske postaje Laško, obravnavali prometno nesrečo, v kateri je umrl 44-letni mopedist. V poročilu PU Celje pišejo, da je pripeljal iz smeri Male Breze, v strmem klancu, pa hitrosti in načina vožnje ni prilagodil lastnostim ceste in svojim vozniškim sposobnostim. Zato je zapeljal z vozišča in trčil v drevo. Poškodbe so bile tako hude, da je zaradi njih umrl na kraju nesreče. To je letošnja šesta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.