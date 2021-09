Zgodila se je huda delovna nesreča

V četrtek okoli 12. ure so bili policisti obveščeni o nesreči pri delu na delovišču v Krškem. Po trenutnih ugotovitvah policije je 59-letni moški peljal delovni stroj valjar po strmi brežini navzdol: »Izgubil je oblast nad valjarjem, ki je prebil panelno ograjo in obstal na parkirnem prostoru. Voznik, ki med delom ni uporabljal zaščitne opreme, je padel z valjarja in se hudo poškodoval.«



Policisti okoliščine še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo. O nesreči so bile obveščene pristojne inšpekcijske službe, so zapisali v poročilu Policijske uprave Novo mesto.

