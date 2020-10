Zgodila se je huda delovna nesreča, stisnilo ga je

Včeraj ob 9.44 je bila policija obveščena, da se je v eni od gospodarskih družb na območju Spodnje Kanomlje (občina Idrija) pri delu poškodoval delavec (50). Med dvigovanjem stiskalnice je ta začela drseti in se nagnila, kar je opazil eden od delavcev v bližini. Skušal je zadržati stiskalnico, vendar je padla na tla in ga huje poškodovala (poškodba desne roke). Oskrbeli so ga v ZD Idrija.



Idrijski policisti so poleg pristojnih pravosodnih organov obvestili tudi pristojno delovno inšpekcijsko službo. Preiskavo nadaljujejo in bodo po zaključku podali ustrezen ukrep, so sporočili iz PU Nova Gorica.