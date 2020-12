Zgodil se je poskus uboja

V petek okoli 7. ure sta se v stanovanjski hiši na območju občine Markovci sprla in stepla moška, stara 31 in 37 let. Mlajši je odšel po nož, s katerim je starejšega, ki mu je sledil, iz maščevanja in sovraštva na hodniku stanovanjske hiše zabodel v predel prsnega koša. Ta je zaradi tega padel vznak in obležal na tleh hodnika, pišejo v poročilu PU Maribor.



Na kraj so bili poslani policisti postaje Ptuj, ki so osumljencu v skladu z določili zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost in ga pridržali.



Poškodovanega so z reševalnim vozilom odpeljali v ptujsko bolnišnico, kjer je bil, ker je bilo njegovo življenje ogroženo, kirurško oskrbljen, zatem pa hospitaliziran. V kaznivem dejanju je utrpel hudo telesno poškodbo.



Mariborski kriminalisti so osumljenega včeraj ob 17.30 zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja po 115/I čl. kazenskega zakonika (KZ-1), v zvezi s 34/I čl. istega zakona, potem ko so zbrali vsa potrebna obvestila in dokaze, s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k dežurni preiskovalni sodnici okrožnega sodišča na Ptuju. Odredila mu je pripor.



Za kaznivo dejanje uboja je predpisana zaporna kazen od petih do petnajstih let. Za poskus kaznivega dejanja se storilec kaznuje v mejah kazni, predpisane za kaznivo dejanje, lahko pa tudi mileje.



Policija še dodaja, da je bil osumljeni v preteklosti že obravnavan za kaznivo dejanje s področja prepovedanih drog ter za dva prekrška s področja kršenja javnega reda in miru.