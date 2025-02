Hrvaški državljan Aleksandar Miljuš se je na Štajersko preselil pred nekaj leti ter kaj kmalu postal strah in trepet žensk na Dravskem polju; največ grehov si je nakopal leta 2019. Zaradi ropov in posilstva na Dobu prestaja več kot petletno kazen, zdaj pa mu sodijo še zaradi ropa, dveh tatvin in ugrabitve. Proces se bliža koncu, pred nekaj dnevi pa na obravnavi prek videokonference ni hotel sodelovati, potem ko ga pazniki zaradi kadrovske stiske z Doba niso pripeljali na mariborsko okrožno kazensko sodišče. Sodnik Gregor Pograjc je zato nadaljevanje sojenja preložil na 5. marec. Prislonil pi...