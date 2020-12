Zgodba iz Slovenije, da te kap: 18- in 32-letnica molzli moške, pobrali preko 170 tisočakov

Policisti Policijske postaje Šmarje pri Jelšah v teh dneh obravnavajo sume kaznivih dejanj goljufije (po čl. 211/3 KZ-1). Osumljenki sta ženski, stari 18 in 32 let. Mlajša storilka je doma z območja Policijske postaje Velenje, starejša pa z območja Policijske postaje Radlje ob Dravi.



Policija je 32-letnico v letu 2017 že obravnavali zaradi suma storitve kaznivih dejanj goljufije, mlajše do sedaj še niso. So vam ta imena znana? Storilki, ki sta pri goljufijah sodelovali, sta stike z oškodovancema vzpostavili s pomočjo različnih spletnih portalov ter oglasnih rubrik kot so ona-on, ona išče njega, on išče njo in najverjetneje tudi drugih, pišejo v poročilu PU Celje. Ženski sta se predstavljali z lažnimi imeni. Mlajša je uporabljala imeni Rebeka Ponikvar in Rebeka Podjavoršek, starejša pa imeni Tina Zore in Jasmina Kotnik. Najverjetneje sta pri prevarah uporabljali še druga različna imena. Kakšno zgodbo sta pripravili Goljufinji sta s prikazovanjem lažnih življenjskih zgodb, da na primer potrebujeta denar za nujno zdravljenje v tujini zaradi hudih zdravstvenih težav, ali da potrebujeta denar za študij in podobno, v zadnjih treh letih dva oškodovanca z območja Policijske uprave Celje prepričali, da sta jima bodisi podarila, bodisi posodila najmanj 164.000 evrov. Moška sta jima denar izročala na različnih mestih, kjer sta se z njima dobivala. »Prav tako zbiramo obvestila še za primer oškodovanja moškega z območja Policijske uprave Maribor. Tudi njega sta najverjetneje oškodovali za več deset tisoč evrov,« pišejo v poročilu. Ste tudi vi žrtev? Policija sumi, da je moških, ki so nasedli njunim prevaram še več, zato poziva morebitne ostale oškodovance, naj dejanja prijavijo na policijskih postajah, kjer prebivajo.



Obema ženskama so policisti odvzeli prostost in ju bodo s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije privedli k preiskovalnemu sodniku. Za storjena kazniva dejanja jima grozi zaporna kazen od enega do osmih let.