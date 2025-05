Zgodaj zjutraj vlomil skozi glavni vhod lekarne v Novi Gorici

V petek ob 3.22 so na PU Nova Gorica prejeli obvestilo o vlomu skozi glavni vhod lekarne v središču Nove Gorice. Po prvih zbranih podatkih je storilec (šlo naj bi za mlajšega moškega, suhe in nižje postave) po izvršenem vlomu vstopil v poslovne prostore objekta in iz blagajne ukradel manjšo vsoto gotovine. Nastalo škodo oškodovanci še ocenjujejo. Okoliščine kaznivega dejanja Policija še preiskuje.