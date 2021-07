Zgodaj zjutraj se je iztiril vlak (FOTO)

Danes ob 4.57 se je pri kraju Jelovec, občina Sevnica, zaradi skale na železniški progi iztiril potniški vlak.V nesreči se ni nihče poškodoval.Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, preprečili iztekanje pogonskega goriva in motornega olja ter preventivno postavili vodno zaveso na reki Mirni, poroča uprava za zaščito in reševanje.