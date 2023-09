Zgodaj zjutraj hud požar na stadionu Kladivar v Celju

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da so bili ob 04.19 obveščeni o požaru objekta na stadionu Kladivar na Stritarjevi ulici v Celju. Gasilci PGE Celja in PGD Ostrožno so pri ogledu je bilo ugotovili, da gre za popolno razvit požar na prizidanem delu glavnega objekta na vzhodni strani. Gasilci so preprečili širjenje požara na glavni objekt. Vzporedno so izvajali aktivno gašenje požara objekta, izvedli zapiranje plinske inštalacije katera se je nahajala na objektu. V glavne delu objekta so se nahajale dimne mase katere so z nadtlačnim prezračevalcem odstranili iz objekta.