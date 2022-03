Zgodaj zjutraj eksplozija v Celju

Danes ob 6.25 je na Oblakovi ulici v Celju v kuhinji objekta eksplodirala plinska jeklenka. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, pregledali objekt, opravili meritve plina, prezračili prostore, odstranili jeklenko iz prostora ter prepovedali nadaljnjo uporabo štedilnika do pregleda serviserja, poroča uprava za zaščito in reševanje.