Žensko zbil z ogledalom

Včeraj ob 7.33 so gasilci JZ GB Maribor posredovali po prometni nesreči na mariborski obvoznici, kjer je kombi zapeljal s cestišča. Zavarovali so kraj dogodka, odklopili akumulator in posuli iz vozila iztekle nevarne tekočine. Reševalci so ranjenca prepeljali v UKC Maribor.



Na Limbuški cesti v Mariboru je v soboto ob 22.23 osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Gasilci GB Maribor so vozilo postavili na kolesa, odklopili akumulator in posipali razlite tekočine.



V Češnjicah, na cesti skozi Tuhinjsko dolino, je nekaj pred 19. uro 21-letna voznica osebnega vozila zaradi vožnje preblizu roba zapeljala desno z vozišča, oplazila varovalno ograjo, nato pa je vozilo zaneslo nazaj na vozišče in prek njega na nasprotno stran ceste, tam je trčila v betonski jašek in brežino. Pri tem sta se lažje ranili voznica in sopotnica. Zapisati velja, da je voznica napihala 0,98 promila. Ukrepi sledijo.



V soboto ob 15.10 je 37-letni voznik osebnega avta peljal po lokalni cesti iz Spodnjega proti Zgornjemu Jakobskemu Dolu. Pri zavijanju z glavne ceste levo na stransko cesto ni vozil po desnem pasu in pri zavijanju zapeljal preblizu levemu robu vozišča ter s stranskim levim ogledalom trčil v 83-letno žensko, ki je stala ob robu vozišča. Ženska je padla v obcestni jarek. Hudo ranjeno so odpeljali v UKC. Zoper 37-letnika sledi kazenska ovadba.

Na Kresniškem vrhu je voznik ob 11.09 s kombijem zapeljal s ceste v drevo. Gasilci PGD Litija so zavarovali kraj dogodka, pomagali delavcem avtovleke pri izvleki vozila in razžagali drevo, ki se je nevarno nagnilo nad cesto.



Na cesti Nova vas–Retje je v petek ob 15.03 voznica zaradi neprilagojene hitrosti z osebnim vozilom zapeljala z vozišča in bočno treščila v drevo. Gasilci PGD Cerknica in Ribnica so zavarovali mesto dogodka, odklopili akumulator, ranjenki dajali prvo pomoč do prihoda reševalcev, ti so jo oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana. Policisti so ji izdali plačilni nalog.

Na Poti na Rakovo Jelšo v Ljubljani se je ob 13.30 kolesar nepravilno vključil v promet in odvzel prednost voznici na prednostni cesti. V trčenju se je kolesar lažje ranil. Dobil je plačilni nalog.



V Šentjanžu pri Dravogradu je ob 11.09 osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se zaletelo v odbojno ograjo. Posredovali so gasilca KGZ Ravne na Koroškem in gasilci PGD Slovenj Gradec, ki so odklopili akumulator, posipali razlite motorne tekočine, odstranili avto s ceste ter sprostili promet. Ravenski reševalci so ranjenca na kraju oskrbeli, ta pa je zavrnil prevoz v bolnišnico.



Na Partizanski cesti v Moravčah je ob 9.32 zaradi neprilagojene hitrosti padel mopedist. Domžalski reševalci so ga oskrbeli in prepeljali v bolnišnico, gasilci CZR Domžale pa so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in počistili posledice nesreče s cestišča. Policisti so za mopedista odredili strokovni pregled.



Med železniškima postajama Zalog in Laze je ob 7.47 tovorni vlak povozil človeka. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, izvlekli hudo ranjenega izpod vlaka in pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu do reševalnega vozila, s katerim so ga prepeljali v UKC Ljubljana.

Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so v 48 urah po Sloveniji zasegli 26 vozil. Nekaj po polnoči so policisti na območju ljubljanske Šiške ustavili voznico osebnega vozila. Ugotovili so, da je vozilo neregistrirano, vozniške nima, na njem je imela nameščene registrske tablice drugega vozila, za nameček pa je napihala 1,31 promila. Avto in registrske tablice so zasegli, takoj so ji izdali plačilni nalog zaradi kršitve odloka o omejitvi gibanja med 21. in 6. uro, glavno porcijo pa ji bo odmeril sodnik.



Gorenjski prometni policisti so zvečer na podlagi prijave obravnavali voznika, ki je napihal bogatih 2,68 promila. Novogoriški policisti so popoldan na območju naselja Hum ustavili 44-letnega voznika osebnega avta, ki je bil boljši: napihal je 2,70 promila.

V Izoli so mladoletnikoma zasegli mopeda, saj presegata največjo dovoljeno hitrost.

V Idriji so ob 8.38 ustavili 48-letnega voznika, ki je brez vozniške vozil osebni avto, ki ni registriran in nima zavarovanja, napihal pa je 1,71 promila. Vse, po novem pešce, čakajo sodniki.