Žensko nalagala, da bo njeno premoženje očistila »negativnih energij«, ter ji vse pobrala

Kriminalisti Policijske uprave (PU) Maribor so uspešno preiskali kaznivo dejanje goljufije, s katero sta moški in ženska med lanskim julijem in letošnjim februarjem občanko olajšala za skoraj 200.000 evrov gotovine ter nakita v vrednosti okrog 50.000 evrov.

»Moški in ženska sta z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin med opravljanjem dejavnosti vedeževanja spravila v zmoto oškodovanko in jo s tem zapeljala do te mere, da jima je v celoti zaupala in jima izročila večjo vsoto denarja in nakita,« so sporočili iz PU Maribor.

Ženska je z goljufoma v stik vstopila preko komercialne telefonske številke podjetja z območja Maribora, ki se je ukvarjalo s storitvami vedeževanja. Sledila so osebna srečanja z žensko, ki se je izdajala za vedeževalko in je oškodovanko prepričala, da potrebuje »čiščenje črne magije«, oziroma negativne energije. Ta se je po besedah vedeževalke skrivala v denarju in zlatnini, zato je žensko prepričala, da ji jih izroči, ko jih bo očistila, pa naj bi jih vrnila. To se seveda ni zgodilo in oškodovanka je ostala brez 175.000 evrov gotovine in še nakita v vrednosti okrog 50.000, so ugotovili kriminalisti.

Grozi jima zaporna kazen

»V sklopu preiskave kaznivega dejanja je bila opravljena hišna preiskava, v kateri so bili najdeni in zaseženi s kaznivim dejanjem pridobljeni kosi nakita. Zoper oba storilca je bila na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podana kazenska ovadba. Za navedeno kaznivo dejanje se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let,« so navedli na PU Maribor.

Občane policisti ob tem pozivajo, da so posebej previdni in ne nasedajo obljubam posameznikov, ki lahko pod pretvezo »posebnih« sposobnosti izkoriščajo ranljivost ljudi za goljufije. »Pri tem lahko izkoriščajo tudi težke življenjske razmere žrtev za goljufive namene, pa tudi določene osebne in družinske okoliščine ali starost,« dodajajo na Policiji.