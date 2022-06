Ženski zbrali pogum in svoja partnerja prijavili policiji

Policistu PP Ravne na Koroškem so v zadnjem tednu kazensko ovadili dva moška, osumljena nasilja v družini, nasilništva, groženj in poškodovanja tuje stvari. V obeh primerih so jima izrekli ukrepa prepovedi približevanja.

45-letnik, stanujoč na območju PP Ravne na Koroškem, je osumljen kaznivega dejanja nasilja v družini po členu 191/I in dveh kaznivih dejanj nasilništva po členu 296/I KZ-1. Nasilje nad zunajzakonsko partnerico je izvajal dobro leto dni. V dveh primerih je še v času, ko nista živela skupaj, tretjič pa je z njo fizično obračunal v času skupnega življenja. Partnerica ga je zaradi strahu pred njim prijavila šele prejšnji teden. Moškemu so odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalni sodnici, ta pa mu je odredila pripor. Zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja so ga obravnavali in kazensko ovadili tudi že v preteklosti.

V drugem primeru 40-letnik

V drugem primeru so ravenski policisti 40-letnika, prav tako z območja PP Ravne na Koroškem, kazensko ovadili zaradi suma nasilja v družini, groženj in poškodovanja tuje stvari. V zadnjem obdobju je partnerici namreč večkrat grozil in jo tudi fizično napadel. Tudi v preteklih letih je bil do nje večkrat nasilen, zaradi česar je bil obsojen na zaporno kazen, ki jo je že odslužil. Tokrat mu je preiskovalna sodnica odredila pripor.

Vse žrtve nasilja policija poziva, naj vsako obliko nasilja takoj prijavijo policiji, le na ta način bodo lahko policisti storili vse, da žrtev zaščitijo in proti storilcu pravočasno ukrepajo. Prav tako pozivajo sorodnike žrtev, sosede, znance, skratka vse, ki posumijo, da se za štirimi zidovi dogaja nasilje, da o tem obvestijo policijo.