Slovenke menda nadlegujejo tudi poštarji

Jan Plestenjak pokazal družino: Dora je videti odlično (FOTO)

Priljubljeni pevec Jan Plestenjak je kot mnogi Slovenci nedeljo preživel v krogu najbližjih in dan ovekovečil s fotografijo na družbenih omrežjih. »Krasna družina ste,« so jim sporočali sledilci. Na fotografiji, ki jo je posnel, za mizo sedijo še njegova mama Dora Plestenjak, znana slikarka, njegov brat Domen Slana, kipar in oblikovalec, in plavolasa dama.