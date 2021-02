Ženske kradle v sevniški v trgovini, policija jim je stopila na rep

Sevniške policiste so 6. 2. okoli 17.30 poklicali na pomoč iz prodajalne v Sevnici zaradi kraje in pobega tatic z renaultem meganom. Novomeški OKC je z opisom vozila takoj seznanil policiste na terenu in policisti iz Krškega so ga izsledili v Krškem. Med postopkom so ugotovili, da so v vozilu 40-letnica iz Šentjerneja ter 24-letnica in 48-letnica iz Krškega.



Zasegli so več ukradenih prehrambnih artiklov v vrednosti okoli 420 evrov in jih vrnili oškodovani prodajalni. Zoper tatice bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo in jim izdali plačilne naloge zaradi kršitev določil zakona o nalezljivih boleznih.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: